РИАМО - 21 июл. Волонтерам и водителям муниципальных учреждений, которые во время сложной ситуации с пандемией пришли на помощь нуждающимся, вручили благодарственные письма главы городского округа Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
Торжественная церемония прошла в парке-усадьбе Кривякино. Вручал награды первый заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Владислав Сатинаев.
Помощь волонтеров помогла людям сохранить душевное равновесие и бодрость духа, вместе с продуктами они приносили уверенность в завтрашнем дне.
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