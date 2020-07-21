РИАМО - 21 июл. Волонтерам и водителям муниципальных учреждений, которые во время сложной ситуации с пандемией пришли на помощь нуждающимся, вручили благодарственные письма главы городского округа Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Торжественная церемония прошла в парке-усадьбе Кривякино. Вручал награды первый заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Владислав Сатинаев.

«Награды получили люди разного возраста и разных профессий: 29 волонтеров и девять водителей, благодаря которым помощь приходила в те дома и семьи, где ее очень ждали. Во время пандемии волонтеры развозили лекарственные препараты, продукты, предметы первой необходимости, раздавали средства индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Помощь волонтеров помогла людям сохранить душевное равновесие и бодрость духа, вместе с продуктами они приносили уверенность в завтрашнем дне.