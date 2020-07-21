«Первый квартал 2020 года был великолепен, как и 2019 год. <...> Мы видели прибавку к бюджету 50-60 миллиардов от года к году. Дальше <...> был серьезный удар по экономике во всех странах и в нашем регионе в том числе. <...> Но я очень надеюсь, что мы быстро восстановимся. Задача - восстановить экономику», - сказал Воробьев в эфире телеканала «РБК».