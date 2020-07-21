РИАМО - 21 июл. Подмосковная экономика должна восстановиться после пандемии в короткий срок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Первый квартал 2020 года был великолепен, как и 2019 год. <...> Мы видели прибавку к бюджету 50-60 миллиардов от года к году. Дальше <...> был серьезный удар по экономике во всех странах и в нашем регионе в том числе. <...> Но я очень надеюсь, что мы быстро восстановимся. Задача - восстановить экономику», - сказал Воробьев в эфире телеканала «РБК».
Он отметил, что регион недополучил около 130-150 миллиардов рублей.
«Мы стремились достигнуть планки в 800 миллиардов рублей, ударило где-то на 130-150 миллиардов рублей. Нам дали возможность занимать, это облегчает ситуацию. <...> Очень помогает Центробанк», - заключил Воробьев.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии