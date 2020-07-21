РИАМО - 21 июл. «Мособлгаз» газифицировал деревни Дмитровка и Орешки в городском округе Шаховская, с начала года это уже 10-й объект, построенный по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Теперь у 148 жителей одного многоквартирного дома и 93 частных домов появилась возможность для газификации.

«До конца года газ придет еще в 40 населенных пунктов Подмосковья, подключиться смогут 10 тысяч жителей региона. Отмечу, что уже в четвертом квартале критерий численности будет снижен со 100 до 30 человек – это позволит жителям малочисленных населенных пунктов войти в губернаторскую программу и подключиться к газу на льготных условиях», — сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Чтобы попасть в программу газификации, нужно обратиться в министерство энергетики Московской области с документом, подтверждающим количество постоянно зарегистрированных жителей.