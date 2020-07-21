РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 июл. В подмосковном Подольске женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут пройти переобучение и повышение квалификации по восьми направлениям, сообщается на сайте администрации округа.

«В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» Подольский центр занятости населения начал набор женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, для переобучения и повышения квалификации. Всего направлений переобучения и повышения квалификации восемь», – говорится в сообщении.

Это кладовщик (со знанием программы 1С: управление торговлей), управление государственными и муниципальными закупками (диплом о переподготовке), кадровый менеджмент (диплом о переподготовке), комплекс программ «1С: Предприятие», ландшафтный дизайнер (диплом о переподготовке), бухгалтерский учет (диплом о переподготовке), основы психологии (диплом о переподготовке), специалист по маникюру – обучение очное.

Обучение преимущественно дистанционное, бесплатное. За информацией следует обращаться в Подольский центр занятости населения по адресу: улица Февральская, дом №2А. Телефон: 8(496)763-04-12, 8(496)763-69-78, 8(496)763-68-91. Электронная почта: podolsk.czn@yandex.ru.