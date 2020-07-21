РИАМО - 21 июл. Со дня запуска МЦД пассажиры Московских центральных диаметров сэкономили порядка 850 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Эта огромная сумма осталась в личных бюджетах пассажиров, благодаря оплате проезда на МЦД картой «Тройка» и бесплатной пересадке на метро и МЦК. Линии МЦД связали подмосковные города с центром столицы, дали москвичам и жителям области множество новых маршрутов и возможность добраться удобнее и дешевле», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

При оплате картой «Тройка» жители Московского региона платят меньше за каждую поездку. В течение 90 минут после первой валидации пассажирам доступна бесплатная пересадка с МЦД на метро и МЦК по тарифу «Кошелек».

Запуск МЦД-1 и МЦД-2 прошел 21 ноября 2019 года.