РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. Глава Подольска Николай Пестов решил вопрос с освещением на площади Ленина после критики жителей по данному вопросу в соцсетях.

«В минувшую субботу в комментариях к одному из постов в моей ленте критиковалось состояние опор освещения на площади Ленина. Сотрудники Подольского комбината благоустройства отчитались об устранении недостатков», – написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он выразил благодарность за полученный сигнал.