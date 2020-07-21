РИАМО - 21 июл. В музей-усадьбу Шахматово стало удобнее добираться, из Солнечногорска запустили новый маршрут №24 «Автостанция - музей-усадьба Шахматово, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Установили новый остановочный павильон. Рейсы будут ходить по субботам и воскресеньям от автостанции в 09:10 и 16:10 на весь туристический сезон до конца октября. На линии будут курсировать два автобуса большого класса», — сказал глава округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

Он отметил, что в автобусах действуют льготы, проезд можно оплатить по карте «Стрелка» или бесконтактно.

В музее-усадьбе выставки посвящены жизни и творчеству поэта Александра Блока. Имение принадлежало его деду, известному ботанику и ректору Императорского Санкт-Петербургского университета Андрею Бекетову. В усадьбе прошло детство поэта.

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