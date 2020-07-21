РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 июл. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных провел штаб по вопросам ЖКХ, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«На повестке были вопросы, касающиеся работы Каширского регионального оператора, установки дополнительных емкостей на контейнерных площадках для сбора твердых коммунальных отходов, а также проект «Мегабак», - говорится в сообщении.

В рамках проекта начнут действовать пункты бесплатного приема крупногабаритных отходов. Он начнет реализовываться с 1 августа в 11 муниципалитетах, в том числе и в Домодедове.