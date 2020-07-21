РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. В подмосковном Подольске в деревне Кутьино местного жителя привлекли к административной ответственности за работы по самовольной установке зоны отдыха и детских игр, после встречи представителей власти и местных жителей у активиста появились союзники, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

В деревне Кутьино один из жителей начал оборудовать зону отдыха и детских игр на муниципальной территории. Это вызвало негативную реакцию части жителей, особенно возмутили несанкционированные земляные работы. По инициативе территориального отдела «Дубровицкий» прошла встреча жителей, в которой приняли участие заместитель главы администрации Подольска по развитию территорий Сергей Иванов, Валерий Боярко и староста деревни.

«За проведение несанкционированных земляных работ инициативного жителя привлекли к административной ответствености. Инициатор работ извинился за доставленные неудобства и рассказал о планах по строительству зоны отдыха и детских игр. Спокойный диалог изменил настроение жителей и перевел их в разряд союзников проекта», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жители высказали много предложений и пожеланий, которые учтут представители власти. Открытый, честный диалог между администрацией и жителями позволяет решать многие проблемы.