РИАМО - 21 июл. На 69-м километре МКАД эвакуировали перевернувшийся грузовик, движение восстановлено, сообщается в Telegram-аккаунте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Грузовик эвакуировали. Пострадавших нет. Проезжая часть освобождена», - говорится в сообщении.

Ранее на этом участке дороги движение осуществлялось по трем полосам. Образовалась пробка протяженностью девять километров.

Грузовик перевернулся в левом ряду на 69-м километре МКАД вечером во вторник.