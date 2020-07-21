РИАМО - 21 июл. На «Острове Дракино» в Серпухове 25 июля состоится III чемпионат России по самолетному спорту в дисциплине «Авиагонки — Формула-1», это будет первое событие в мире малой авиации текущим летом на базе проекта «Русские авиационные гонки», говорится в сообщении PR-агентства «Бедуш & Маренникова».

«Соревнования призваны продемонстрировать лучшие достижения российского самолетного спорта, высокое мастерство наших пилотов и блестящие характеристики отечественных спортивных самолетов. Пилоты соревнуются в скоростном пилотировании самолета по специально установленной воздушной трассе с правильным прохождением воздушных ворот за минимально возможное время на предельно малой высоте», — говорится в сообщении.

В чемпионате примут участие 12 профессиональных пилотов из шести регионов России: Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тульской области, Ивановской области, Пермского края. В этом году в гонке в качестве гостей примут участие пилот из Франции Роман Фаль, а также семикратная абсолютная чемпионка мира Светлана Капанина.

Над огромным песчаным карьером в 15 метрах над водой со скоростью более 320 километров в час пролетят пять типов самолетов, прошедших специальную подготовку: Як-55, Як-55М, Су-26, Су-29, Extra. Гонки проходят на трассе длиной около 4 километров, которая имеет форму замкнутой петли с четырьмя воздушными воротами в зоне пилотирования.

В процессе прохождения трассы участники программы выполняют фигуры сложного и высшего пилотажа. Зрители увидят гонку со смотровой площадки высотой 25 метров. Все самолеты оснащены дым-системами, что делает полеты еще более зрелищными.

«Конечно, мы планировали сделать гонки открытыми для максимального количества гостей, но мы не можем пренебречь рекомендациями и запретами Роспотребнадзора. Пандемия внесла свои жестокие коррективы. Тем не менее мы приняли решение не отменять и не переносить гонку, в настоящий момент работаем над организацией онлайн-трансляции» — рассказал директор ООО «Русские авиационные гонки» Алексей Иванов.

Чемпионат России по самолетному спорту в дисциплине «Авиагонки — Формула-1» дает старт подготовке к первому чемпионату мира в данной дисциплине в 2022 году, который пройдет в России.