РИАМО - 21 июл. В Москве на Ильинке отреставрируют церковь Ильи Пророка в Новгородском подворье, сообщается на сайте RosTender.info.

Госучреждение Москвы «Мосреставрация» объявило тендер на выполнение ремонтно-реставрационных работ.

«На эти цели из городского бюджета планируют направить 354,9 миллиона рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 11 августа, 20 августа подведут его итоги», - говорится в сообщении.

Победителю тендера предстоит провести археологические исследования и раскопы, разобрать надземную часть более поздней пристройки, провести ремонт и реставрацию фасадов и интерьеров, заменить все инженерные коммуникации.

Работы нужно будет выполнить за 850 дней.

Церковь Илии Пророка построили в 16 веке как собор Ильинского монастыря. Храм закрыли в 1923 году, затем разобрали верхний ярус колокольни.

С 1930 по 1980 годы в здании храма располагались различные учреждения. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.