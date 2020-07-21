РИАМО - 21 июл. В Москве на Ильинке отреставрируют церковь Ильи Пророка в Новгородском подворье, сообщается на сайте RosTender.info.
Госучреждение Москвы «Мосреставрация» объявило тендер на выполнение ремонтно-реставрационных работ.
Победителю тендера предстоит провести археологические исследования и раскопы, разобрать надземную часть более поздней пристройки, провести ремонт и реставрацию фасадов и интерьеров, заменить все инженерные коммуникации.
Работы нужно будет выполнить за 850 дней.
Церковь Илии Пророка построили в 16 веке как собор Ильинского монастыря. Храм закрыли в 1923 году, затем разобрали верхний ярус колокольни.
С 1930 по 1980 годы в здании храма располагались различные учреждения. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.
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