РИАМО - 21 июл. На Введенском кладбище и в некрополе Донского монастыря в Москве планируют отреставрировать художественные надгробия, признанные объектами культурного наследия, сообщается на сайте RosTender.info.

Реставраторы приведут в порядок три объекта: часовню фамильного захоронения Ураносовых в Некрополе Донского монастыря, созданную в 1896 году по проекту архитектора Н.Д.Виноградова, художественное надгробие склепа семейства Кноп (1890-е годы) и надгробие у могилы зоолога Н. Н. Плавильщикова (1892-1962 годы) на Введенском кладбище.

«Госучреждение Москвы «Мосреставрация» объявило тендер по выбору подрядчика», - говорится в сообщении.

С победителем готовы заключить контракт на 52,4 миллиона рублей. Итоги тендера подведут 20 августа.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет завершить работы до конца 2021 года.