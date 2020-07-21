РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. Бассейн УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска возобновит работу с 22 июля, аварию на теплотрассе устранили, сообщается в группе УСЦ в соцсети «ВКонтакте».

«Авария на теплотрассе устранена. С 22 июля бассейн универсального спортивного центра «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска работает в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Объявление о прекращении работы бассейна появилось 17 июля. С 20 июля планировалось возобновить работу детских секций в бассейне.