РИАМО - 21 июл. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении восьми членов «Ореховской» организованной преступной группировки, в зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении 14 убийств, восьми покушений на убийство, а также в приготовлении одного убийства, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.
По версии следствия, начиная с 1996 года члены банды дерзко и цинично совершали многочисленные убийства и покушения на убийства людей. На счету восьми членов этой группировки не один десяток преступлений.
Спустя четыре года вновь член этой ОПГ совершил нападение на Журбу. Предприниматель получил ранение в область жизненно важных органов, после чего был госпитализирован в больницу. Остался жив.
Также в 2014 году один из членов этой банды убил юриста Татьяну Акимцеву, которая оказывала юридические услуги совладельцу рынка «Одинцовское подворье» Сергею Журбе. Также погиб ее водитель.
24 октября 2014 года в Одинцовском районе убиты заместитель генерального директора фирмы «Одинцовское подворье» и его супруга.
Преступления длительное время оставались нераскрытыми. Однако правоохранителям удалось выйти на «след» сначала исполнителей, а потом и организаторов, и идейных вдохновителей банды.
Некоторые члены ОПГ уже предстали перед судом, а именно Буторин, Белкин и Васильченко осуждены к пожизненному лишению свободы, другие получили значительные сроки лишения свободы.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии