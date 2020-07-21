РИАМО - 21 июл. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении восьми членов «Ореховской» организованной преступной группировки, в зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении 14 убийств, восьми покушений на убийство, а также в приготовлении одного убийства, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По версии следствия, начиная с 1996 года члены банды дерзко и цинично совершали многочисленные убийства и покушения на убийства людей. На счету восьми членов этой группировки не один десяток преступлений.

«Самые громкие из них - это нападение 17 июля 2010 года на автомобиль Range Rover, в котором передвигался генеральный директор фирмы «Одинцовское подворье» Сергей Журба вместе с охранником и водителем. Из двух автоматов в них было произведено порядка 98 выстрелов. От полученных ранений личный охранник скончался на месте. Водитель и генеральный директор фирмы «Одинцовское подворье» получили ранения», - говорится в сообщении.

Спустя четыре года вновь член этой ОПГ совершил нападение на Журбу. Предприниматель получил ранение в область жизненно важных органов, после чего был госпитализирован в больницу. Остался жив.

Также в 2014 году один из членов этой банды убил юриста Татьяну Акимцеву, которая оказывала юридические услуги совладельцу рынка «Одинцовское подворье» Сергею Журбе. Также погиб ее водитель.

24 октября 2014 года в Одинцовском районе убиты заместитель генерального директора фирмы «Одинцовское подворье» и его супруга.

Преступления длительное время оставались нераскрытыми. Однако правоохранителям удалось выйти на «след» сначала исполнителей, а потом и организаторов, и идейных вдохновителей банды.

Некоторые члены ОПГ уже предстали перед судом, а именно Буторин, Белкин и Васильченко осуждены к пожизненному лишению свободы, другие получили значительные сроки лишения свободы.