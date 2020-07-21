РИАМО – 21 июл. В футбольном клубе «Спартак» выразили слова благодарности фанатам за их поддержку в полуфинале Кубка России против «Зенита» и призвали дать возможность руководству Российского футбольного союза исправить ситуацию, сообщает Газета.ru.

«Спартак» также указал на спорную работу арбитров.

«Хотим отметить, что результаты команды на поле не всегда зависели только от наших футболистов. Некоторые решения судьи против «Спартака» зачастую было невозможно объяснить логически», - говорится в сообщении.

В обращении уточнили, что проблема судейства в отечественном футболе существовала давно, однако необходимо дать руководству Российского футбольного союза (РФС) во главе с Александром Дюковым возможность исправить положение.



Также в «Спартаке» выразили уверенность, что в сезоне 2020/21 команду будут судить без грубых ошибок.