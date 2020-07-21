РИАМО - 21 июл. На первое полугодие 2020 года 8 799 семей Подмосковья получили выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Выплаты реализуются в рамках программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» за счет субвенций из федерального бюджета.

«Данная мера социальной поддержки направлена на повышение уровня рождаемости в Подмосковье путем осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка», – отметила министр социального развития Ирина Фаевская.

Выплату получают семьи, доход которых на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Выплата составляет 29 094 рубля.