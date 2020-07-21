РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. Полицейские Подольска задержали рецидивиста, укравшего мобильный телефон в магазине, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 29-летней сотрудницы продуктового магазина о том, что неизвестный похитил ее мобильный телефон в магазине на улице Плещеевской. Общая сумма материального ущерба составила 22 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску по подозрению в совершении преступления задержали 59-летнего ранее судимого местного жителя, у которого изъяли похищенное имущество. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.