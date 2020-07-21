РИАМО - 21 июл. Удаленная работа научила людей трудиться быстрее и эффективнее, данными соответствующего исследования поделились в Headhunter, сообщает Nation News.

«Сотрудники сами говорят, что удаленная работа сделала их продуктивнее. Например, 52% опрошенных заявили, что задачи стали выполняться быстрее. В том числе работники отметили, что синергия и слаженная работа позволила повысить КПД всей команды в целом», – говорится в сообщении.

Еще одним преимуществом дистанционной работы стало то, что совещания стали короче: встречи коллег сократились на 11%, а деловых разговоров короче 30 минут стало больше на 22%.

Другая сторона медали – увеличение рабочего дня. К примеру, некоторые топ-менеджеры стали работать в неделю на восемь часов больше. Также работники высказали мнение, что главная трудность работы на удаленке – сложность сосредоточиться в домашней обстановке.