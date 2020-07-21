РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. Ветераны из подмосковных Люберец могут воспользоваться услугами бесплатного комплексного обследования газового оборудования, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Мособлгаз» выполнил бесплатное комплексное обследование газового оборудования в домах более 2 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции «Мособлгаз – с благодарностью за Великую Победу». Акция проводится в юбилейный год Победы, предприятие выполняет для участников не только техобслуживание газового оборудования, но и, при необходимости, производит замену устаревших газовых приборов на новые.

«Принять участие могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда». Акция распространяется на абонентов, имеющих постоянную регистрацию в Московской области, Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы», - говорится в сообщении.

Акция продлится до конца года. Подать заявку на участие можно на сайте, бесплатной горячей линии: 8(800)200-24-09 или в любой районно-эксплуатационной службе «Мособлгаза».