РИАМО - 21 июл. 103 из 126 подмосковных многофункциональных офисов временно перешли на ежедневный режим работы, теперь получать госуслуги в офисах «Мои документы» жители Подмосковья могут и в воскресенье, сообщается на сайте министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для того, чтобы создать комфортные условия для посетителей в наших многофункциональных центрах, мы перевели самые загруженные офисы в 46 муниципалитетах на ежедневный режим работы», − сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он добавил, что пока действуют ограничения из-за коронавируса, эта мера поможет жителям получать услуги в удобное время, избегая будничных очередей и массового скопления людей.

Как только загрузка офисов снизится, большинство МФЦ снова будут работать с понедельника по субботу.

Узнать о загруженности и режиме работы тех или иных офисов можно с помощью тепловой карты МФЦ. Специальный сервис доступен на региональном портале Госуслуг.

В связи с поэтапным выходом регионов из режима ограничений офисы МФЦ Подмосковья с 1 июля принимают граждан не только по предварительной записи, но и в режиме живой очереди. В офисах соблюдаются все меры профилактики коронавирусной инфекции: влажная уборка и дезинфекция помещения 2 раза в день, социальное дистанцирование и ограничение количества посетителей центра.

Чтобы не создавать очереди, жителей Подмосковья просят пользоваться сервисом «Предзапись в МФЦ» (https://uslugi.mosreg.ru/).