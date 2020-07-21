РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июл. Свыше 30 нарушений устранили на пляжах подмосковного Красногорска после проверки Госадмтехнадзора в рамках сезонной операции, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проводят ежегодную сезонную операцию «Пляж» по проверке готовности мест отдыха граждан у воды к купальному сезону. На сегодняшний день сотрудниками ведомства обследовано 153 места отдыха у воды, в том числе 102 официальных места отдыха и 51 неофициальное.

«В результате действий инспекторов было устранено 175 нарушений в содержании пляжей и мест отдыха у воды в 29 городских округах. <...> Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах: Красногорск – 32, Балашиха – 23, Мытищи – 16, Домодедово - 12, Шаховская - 9, Талдомский – 8», - сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что нарушения также зафиксировали в горокругах Химки, Коломенский, Озеры, Котельники, Лосино-Петровский, Фрязино, Дубна, Ступино, Королев, Серпухов, Протвино, Пущино, Раменский, Дмитровский, Пушкинский, Воскресенск, Подольск, Луховицы, Серебряные Пруды, Рузский, Луховицы, Истра. Все нарушения устранены.