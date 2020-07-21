РИАМО - 21 июл. Грузовик перевернулся в левом ряду на 69-м километре МКАД вечером во вторник, движение осуществляется по трем полосам, сообщается в Telegram-аккаунте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Из-за ДТП движение затруднено на девяти километрах трассы.
«Грузовик поставили на колеса»,- говорится в сообщении.
Во вторник вечером пробки в Москве могут достигнуть 8 баллов в связи с ухудшением погодных условий.
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