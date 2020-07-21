РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. Сотрудники ГИБДД Люберец напомнили жителям о необходимости перехода проезжей части только в специально установленных местах, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудниками службы на одном их оживленных нерегулируемых пешеходных переходов у крупного торгового центра была проведена информационно-пропагандистская акция «Зебра», направленная на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

«В ходе акции сотрудники ГИБДД напомнили пешеходам о необходимости перехода проезжей части только в специально установленных для этого местах и обязательном визуальном контакте с водителем при переходе нерегулируемых пешеходных переходов, чтобы убедиться, что водитель пропускает пешехода», - говорится в сообщении.

С юными пешеходами проводился блиц-опрос на знание правил безопасного участия в дорожном движении. Ребятам вручили световозвращающие приспособления с разъяснением их принципа действия.