РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. В подмосковном Подольске установили пандус для женщины-инвалида по просьбе жительницы, сообщается в группе «Совет депутатов Городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

К муниципальному депутату, члену фракции «Единая Россия» в совете депутатов Подольска Яне Гайше на личном приеме обратилась жительница микрорайона Львовский с просьбой помочь установить пандус для мамы-инвалида.

«Депутат подключилась, и вопрос оперативно решился: сотрудники УК ООО «Комтех» установили в подъезде мобильный пандус», - говорится в сообщении.

Пандус поможет инвалиду преодолевать шесть ступеней от лифта до двери подъезда.