РИАМО - 21 июл. В Москве во вторник могут возникнуть серьезные заторы на внутренней и внешней стороне МКАД, причина некоторых из них – дорожные работы и плохая погода, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Дорожные работы начались 16 июля на восьмом километре внутренней и внешней сторон МКАД, в районе Рязанского проспекта.

«Сегодня вечером пробки в Москве могут достигнуть 8 баллов в связи с ухудшением погодных условий», - говорится в сообщении.

Из-за работ пробки могут возникнуть в обоих направлениях Шереметьевского тоннеля и Киевского путепровода, на 39 и 8 километрах МКАД, на Волоколамском шоссе, на Большом Каменном мосту и Проспекте Мира.

Основные затруднения придутся на Волгоградский проспект, Щелковское шоссе, Проспект Мира, Ленинградское шоссе от Химок, Волоколамское шоссе и Рязанский проспект.