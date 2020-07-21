РИАМО – 21 июл. Госдума приняла закон о многодневном голосовании, такой формат будет распространяться на выборы местного уровня и на выборы в Госдуму, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«Голосование на выборах, в том числе повторных, а также референдумах может проводиться в течение нескольких дней, но не более трех. Решение о многодневном голосовании будет принимать избирательная комиссия», — говорится в сообщении.

Подсчитывать голоса будут после закрытия избирательных участков в последний день проведения голосования. Избирательные участки смогут размешать также на территориях возле домов.

Ранее в России прошло многодневное голосование по поправкам в Конституцию. Такое решение было принято в том числе для того, чтобы обеспечить безопасность и не допустить распространения коронавируса.