РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июл. Онлайн-выставку собак проведут в прямом эфире в подмосковном Красногорске 25 июля, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В Красногорске пройдет выставка-пристройство бездомных собак. Онлайн-выставка собак состоится 25 июля в 17:00. Организатор мероприятия – благотворительный фонд помощи безнадзорным животным «Возьми счастье в дом», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в формате прямого эфира на трех площадках: на YouTube-канале @MARGOTOPs, в Instagram-аккаунте @takehappinessbf и на сайте takehappiness.ru.

«Цель выставки – информирование о проблемах бездомных животных и их решении, популяризация идеи гуманного, бережного и ответственного отношения к животным», - поясняется в материале.

Показ собак пройдет на большой уличной площадке, украшенной флагами, растяжками и разметкой. Будет осуществляться съемка тремя видеокамерами. Между сменой групп собак перед зрителями выступят ветеринар, кинолог и зооюрист.

Во время прямого эфира будет идти сбор средств на реализацию программы стерилизации. Задача благотворительного фонда - стерилизация не только бездомных собак и кошек, но и домашних, так как они могут производить потенциально бездомное потомство.

Всем животным-участникам выставки будут вручены вкусные подарки и специальные украшения на ошейник в виде медали. Понравившуюся собаку жители Красногорска смогут забрать домой.