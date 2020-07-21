РИАМО - 21 июл. Государственная дума России приняла закон, согласно которому для женщин с детьми и беременных женщин предусматривается смягчение наказания за преступления небольшой тяжести, сообщает Газета.ru.

«Законопроект предполагает внесение изменений в ряд статей УК РФ, предусматривающих для осужденных беременных и женщин с детьми в возрасте до трех лет, которые находятся в доме ребенка при исправительном учреждении, возможность применения условно-досрочного освобождения», — отмечается в материале.

Также закон предусматривает замену неотбытой части наказания более мягкими санкциями, если женщина отбыла минимум четверть срока за преступление небольшой тяжести.

Законопроект приняли в ходе планерного заседания во вторник.