РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 июл. Прием граждан в МБУ «МФЦ Мытищи» приостановят 25 июля в связи с проведением работ по техническому обслуживанию оборудования, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ.

«Уважаемые заявители! 25 июля с 10:00 до 15:50 в связи с проведением неотложных работ АО «Мособлэнерго» по техническому обслуживанию оборудования в ТП-415 планируется отключение электроэнергии. В указанный период времени прием граждан в МБУ «МФЦ Мытищи» будет приостановлен», - говорится в сообщении.

Представители МФЦ приносят жителям извинения за доставленные неудобства.