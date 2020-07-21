РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июл. Автоматизированную систему оповещения населения проверят 31 июля в подмосковном Красногорске, в ходе чего краткие речевые сообщения передадут по сети проводного и эфирного вещания, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В горокруге Красногорск с 11:00 до 12:00 31 июля проверят автоматизированные системы оповещения населения. В ходе проверки по сети проводного и эфирного вещания передадут краткие речевые сообщения, а также включат электрические сирены в различных режимах звучания», - говорится в сообщении.

Проверка систем оповещения гражданской обороны проводится с целью оценки состояния данных систем и поддержания их в постоянной готовности к использованию по назначению.

«Уважаемые красногорцы! Во время проведения тренировки и звучания электросирены просим сохранять спокойствие», - заключается в материале.