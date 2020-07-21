РИАМО – 21 июл. Треть россиян будут закрывать свои банковские счета, если ставки по ним продолжат падать, эксперты советуют хранить деньги на инвестиционных счетах, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России упала до рекордно низкого уровня в 4,63%.

«Самое простое решение проблемы — положить наличные в тумбочку. В этом случае ваши средства будут обесцениваться на размер инфляции. Покупательная способность станет сокращаться и ввиду возможного ослабления российской валюты, которая в ближайшие месяцы может упасть до отметки 75 рублей за доллар», - отметил президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов.

Между тем, чтобы заработать деньги можно подумать о схеме, связанную с индивидуальными инвестиционными счетами.

«Значительная часть граждан перекидывает свои вклады туда — это обусловлено тем, что так можно получить налоговый вычет. К тому же фондовые рынки достаточно быстро отыграли падение последних месяцев», - подчеркнул эксперт.