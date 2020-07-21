РИАМО – 21 июл. Треть россиян будут закрывать свои банковские счета, если ставки по ним продолжат падать, эксперты советуют хранить деньги на инвестиционных счетах, сообщает Федеральное агентство новостей.
Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России упала до рекордно низкого уровня в 4,63%.
Между тем, чтобы заработать деньги можно подумать о схеме, связанную с индивидуальными инвестиционными счетами.
«Значительная часть граждан перекидывает свои вклады туда — это обусловлено тем, что так можно получить налоговый вычет. К тому же фондовые рынки достаточно быстро отыграли падение последних месяцев», - подчеркнул эксперт.
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