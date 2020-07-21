РИАМО - 21 июл. Мониторинговая группа «Единой России» в рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда» проверила качество оборудования улиц подмосковного Реутова для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы главы горокруга Станислава Каторова.

«Сегодня мы проверили улицы Парковая и Ашхабадская на предмет отсутствия и наличия пандусов, съездов с тротуара для людей с ограниченными возможностями. В целом результаты мониторинга положительные, но было выявлено несколько несущественных недостатков на улицах Парковой и Ашхабадской. Все проблемные участки и недочеты на пешеходных зонах будут устранены до 12 сентября», - сказал муниципальный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда» Геннадий Коконин.

Он отметил, что членами и сторонниками партии «Единая Россия» в Реутове подобные рейды проводятся на регулярной основе.

Основные цели партийного проекта «Единая страна – доступная среда» – организация постоянного мониторинга реализации государственной программы «Доступная среда» на федеральном и региональном уровнях, а также содействие совершенствованию российского законодательства о правах людей с ограниченными возможностями, расширению возможностей участия общественных объединений инвалидов в предоставлении социальных, медицинских и реабилитационных услуг людям с инвалидностью и ограничениями по здоровью, раскрытию потенциала и освещению вклада инвалидов в социально-экономическую жизнь страны.