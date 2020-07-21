РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов рассматривает предложения инвесторов по строительству транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на станции Подольск МЦД-2, там планируют создать здание обслуживания пассажиров и многоярусную пятиэтажную парковку на 1,1 тысячи автомобилей, сообщил советник главы городского округа Подольск Иван Мокропуло.

В 2016 году Центральная пригородная пассажирская компания разработала проект планировки ТПУ на станции Подольск МЦД-2, его утвердило правительство Московской области. В ходе реализации ТПУ планируется построить здание обслуживания пассажиров с кассами и модернизировать прилегающую улично-дорожную сеть.

«Проект строительства ТПУ в 2016 году оценивался в 5 миллиардов 600 тысяч рублей. Реализовать проект поможет механизм частно-государственного партнерства. В настоящее время глава города Подольска Николай Пестов рассматривает предложения, которые поступают от инвесторов. В перспективе все имеющиеся павильоны демонтируют и перенесут в торговое здание. На их месте предусмотрена многоярусная пятиэтажная парковка на 1,1 тысячи автомобилей», - сказал Мокропуло.

Он отметил, что пока большинство предлагает сделать здесь торговый центр. Но, согласно проекту, должно быть здание обслуживания пассажиров с автомобильными, троллейбусными кассами, которое поможет интегрировать транспорт к подходу электричек МЦД. Билет на МЦД станет пропуском на автостоянку.

По его словам, в ходе реализации проекта также путепровод на улице Комсомольская получит свое развитие. С его помощью планируют исключить пересечение троллейбусов и других видов транспорта, пустить поток под мостом. Создадут новую пешеходную связь - улицу Пионерскую соединят с Курской. Это даст возможность разгрузить улицу Большую Серпуховскую, время проезда сократится, и можно будет запустить велосипедный маршрут.

Планируется выпускать поток с промплощадки «Зингер» на вновь проектируемую улицу, чтобы историческую часть города освободить от грузового транспорта.