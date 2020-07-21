РИАМО - 21 июл. Два жилых корпуса для переселения по программе реновации построят в столичном районе Северное Тушино, объекты будут находиться напротив владения 42 по улице Вилиса Лациса, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время завершены монолитные работы, ведется устройство внутренних инженерных сетей и черновая отделка», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилые дома с подземной одноуровневой автостоянкой будут состоять из двух секций. Фасады выполнят в современном лаконичном стиле.

Всего здесь будет 472 квартиры (однокомнатных – 188, двухкомнатных – 126, трехкомнатных – 156). Общая площадь квартир составит 26533,8 квадратных метра.

Для маломобильных групп граждан оборудуют две квартиры. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Во всех квартирах предусмотрены остекленные балконы и лоджии.

Пол вестибюля и лифтовых холлов зданий предусмотрен в один уровень с землей – мамы с колясками и маломобильные люди смогут легко попасть в подъезд, а твердое покрытие с шероховатой поверхностью у входной группы препятствует скольжению.

Придомовую территорию благоустроят: оборудуют детскую игровую площадку и площадки для отдыха взрослых, а также спортивную площадку, высадят деревья и кустарники.

Всего на северо-западе Москвы в программу реновации включен 431 жилой дом общей площадью 1,52 миллиона квадратных метров, а в районе Северное Тушино новые квартиры получат жители 60 сносимых домов.