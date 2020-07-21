РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. Первый этап реконструкции станции Подольск планируют завершить к 30 сентября, к этому времени должны построить входной вестибюль со стороны вокзала с тремя эскалаторами и двумя лифтами, береговую платформу №1 и островную платформу №2, а также гостиницу для машинистов, сообщил «РИАМО в Подольске» инспектор по качеству дирекции капитального строительства и ремонта «Московская группа РЖД» Сергей Вихров.

Развитие МЦД потребовало увеличение поездов и больших вложений в строительство инфраструктуры, в том числе строительство экипировочного парка, бригадного дома для размещения машинистов электропоездов. Реконструируют две платформы - островную и береговую. Работы по островной должны завершить до конца июля. Для прохода пассажиров и обслуживания всей инфраструктуры, размещенной на этих платформах, идет строительство двух подземных вестибюлей.

«В надземной части разместят кассовые павильоны, турникеты и линейки, санузлы. Вестибюли оснастят лифтами, эскалаторами, лестницами для свободного прохода. Планируется к 30 сентября закончить подземный вестибюль №1, береговую и островную платформы, то, что необходимо для прохода и посадки пассажиров. Также пункт явки локомотивных бригад с гостиницей и столовой, в котором будут отдыхать и проходить проверку машинисты. В настоящее время готовность составляет 85%», - сказал Вихров.

На новой входной группе будет два основных входа, а также выход на платформу №1 и подземный переход. В нем смогут передвигаться маломобильные группы населения, в том числе на лифтах, перевозить грузы. Можно будет легко проехать с велосипедом и коляской.

Работы выполняются в условиях непрекращающегося движение поездов. Сроки выполнения проекта корректировались. Всего на строительстве в настоящее время находится около 100 человек и около 30 единиц техники. На первый этап работ РЖД потратило 4,5 миллиарда рублей.

«Власти Подольска помогли оперативно решить вопросы по подведению канализации, воды, электроэнергии, так как потребовалось увеличить мощность подстанции на 4 мегаватта», - уточнил Вихров.

В хорде первого этапа работ уже выполнили благоустройство прилегающей территории на станциях Подольск и Силикатная, сделали новое освещение, парковки.

В часы пик с 7:00 до 9:00 в сторону Москвы из Подольска направляется 52 тысячи человек, столько же возвращается вечером. В связи с пуском МЦД-2 поток увеличился до 60 тысяч человек.