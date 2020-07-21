РИАМО - 21 июл. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова назвала чудом спасение мальчика, который висел на перилах балкона четвертого этажа в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена региона.

В подмосковном Подольске ребенок перевесился через перила балкона, расположенного на четвертом этаже. Падавшего ребенка поймали местные жители.

«Это чудо, что малыш не пострадал. Его перехватили соседи, проживающие этажом ниже. Очень благодарна и рабочим, которые среагировали и готовы были в любой момент поймать ребенка», - сказала Мишонова.

Она уточнила, что мальчику всего два с половиной года. Его мама в это время спала, долго не открывала дверь. Потом она не смогла объяснить, где находится ее сын.

«Женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня этого года, не работает, за детьми не присматривает, в доме антисанитария. У нее есть еще один младший ребенок. Сейчас дети помещены в больницу до определения их дальнейшей судьбы», - отметила детский омбудсмен.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку. Дальнейшая судьба малышей зависит от ее результатов и решения органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних.