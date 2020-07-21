РИАМО - 21 июл. Среднесуточное число парковочных сессий вернулось к уровню прошлого года, показатели полностью восстановились после пандемии, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.



«Иногда мы даже видим рост по количеству парковочных сессий», - говорится в сообщении.



Это связано с тем, что многие москвичи отказались от отпусков в летний период. Например, в прошлое воскресенье количество совершенных парковочных сессий превысило прошлогодний показатель почти на 50%.



Более 80% всех парковочных сессий совершается в зоне между Садовым кольцом и МКАД.