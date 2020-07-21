РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 июл. На территории городского округа Мытищи выявили 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в муниципалитете теперь 2 036 подтвержденных случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области за минувшие сутки выявили 149 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 045 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 067 человек. Выздоровели и выписались 43 919 человек. В городском округе Мытищи выявили 2 036 случаев коронавируса», - говорится в сообщении.

20 июля количество подтвержденных случаев заболевания в муниципалитете составляло 2 021.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия 8(800)550-50-30. Всем жителям региона нужно обязательно носить медицинские маски в общественных местах.