РИАМО - 21 июл. В настоящее время готовность участка Северо-Восточной хорды от Дмитровского до Ярославского шоссе составляет 25%, строительство этого объекта планируют завершить в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«На северо-востоке, вдоль путей МЦК сейчас идет одна из крупнейших дорожных строек Москвы. Участок Северо-Восточной хорды от Дмитровского до Ярославского шоссе – больше 20 километров дорог, десяток мостов и эстакад, почти 100 километров инженерных коммуникаций», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также подчеркнул, что продление хорды до Ярославского шоссе существенно улучшит транспортную доступность северо-востока Москвы.

«Прямая широкая магистраль свяжет Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, став хорошей альтернативой МКАД и ТТК», – отметил мэр.

Строительство участка Северо-Восточной хорды от Дмитровского до Ярославского шоссе начали в апреле прошлого года.

Бессветофорная магистраль с тремя полосами движения в каждом направлении продолжит существующий участок хорды в районе платформы Лихоборы Октябрьской железной дороги, далее пройдет вдоль железнодорожных путей МЦК, пересечет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе и выйдет на проспект Мира в районе станции МЦК «Ростокино».

Наряду с наземными участками основной ход магистрали будет включать три эстакады: от примыкания к существующему участку хорды (от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе) до Алтуфьевского шоссе – 2,4 километра, которая станет одной из самых длинных в Москве. Также от станции МЦК «Ботанический сад» до Сельскохозяйственной улицы – 1,45 километра. Еще одна — на пересечении хорды с проспектом Мира – 702 метра.

Для выезда с новой трассы на Сусоколовское шоссе и к станции МЦК «Владыкино» будут построены два путепровода через железнодорожные пути МЦК.

Также проект предусматривает сооружение трех новых мостов через реку Лихоборку общей протяженностью 148 метров и реконструкцию моста через реку Яузу протяженностью 31 метр.

Помимо строительства новых дорог, будет проведена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, в том числе Нововладыкинского и Сигнального проездов, Березовой аллеи, проезда Серебрякова, улицы Вильгельма Пика и Снежной улицы.

Северо-Восточная хорда пройдет от М-11 Москва-Санкт-Петербург до Косинской эстакады (развязки на пересечении МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы) и далее за МКАД – до строящейся М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань.