РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 июл. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров обсудил с новым ректором Российского университета кооперации Алсу Набиевой работу вуза в период пандемии коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте главы округа.

30 июня в должность ректора Российского университета кооперации вступила Алсу Набиева.

«Сегодня (во вторник - ред.) состоялась встреча. Алсу Рустэмовна до назначения в головной вуз была ректором Казанского кооперативного института, филиала Российского университета кооперации, где она проработала почти 13 лет. Обсудили работу вуза в период пандемии, принятые меры выхода из режима ограничений, ход приемной кампании и наше дальнейшее взаимодействие», - написал Азаров.

Он отметил, что Набиевой - действующий депутат государственного совета РТ шестого созыва. В 2002 году она окончила исторический факультет Казанского государственного университета, а в 2017 году - АНОО ВО ЦРФ «Российский университет кооперации».