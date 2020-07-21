РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. В городском округе Подольск второй день подряд выявляют один новый случай заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали более 3,8 тысячи случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«В Подольске за сутки выявили один новый случай коронавируса. Всего в округе зафиксировано 3 806 заболевших», — говорится в сообщении.

В Подмосковье за сутки выявили 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 045 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1 067 человек. Выздоровели и выписались 43 919 пациентов.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.