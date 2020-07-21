РИАМО - 21 июл. Сотрудники правоохранительных органов принимают меры по задержанию водителя иномарки, который днем во вторник ранил двух мужчин в ходе дорожного конфликта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел около 13:00 в деревне Мякинино.

«Разыскиваемый произвел несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия, причинив ранения двум мужчинам и скрылся», - говорится в сообщении.

Пострадавшие направлены в больницу. Устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.