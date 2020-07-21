РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. Сотрудники полиции Люберец до 24 июля будут проводить мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

«В период с 20 по 24 июля 2020 года на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» проводится профилактическое мероприятие «Семья», - говорится в сообщении.

Мероприятие организовано в целях повышения эффективности деятельности по профилактике семейного неблагополучия, предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, обеспечения взаимодействия между всеми ведомствами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ежедневно создается рабочая группа, в которую входят сотрудники органов внутренних дел, органов здравоохранения, образования, представителей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Проводится проверка жилого сектора с целью выявления родителей, злостно уклоняющихся от воспитания детей, допускающих жестокое обращение с ними, а также семей, находящихся в социально-опасном положении.

«Уважаемые жители городских округов Люберцы, Котельники, Дзержинский и Лыткарино! Если у Вас имеется какая–либо информация о нарушении прав и законных интересов детей, любых фактах семейного неблагополучия, а также, если Вам нужна помощь, просим обращаться в отделы полиции», - завершается в сообщении.