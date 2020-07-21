РИАМО - 21 июл. Участники свадебных танцев на МКАД, которые перекрыли трассу и создали помехи для движения транспорта, привлечены к административной ответственности, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
Ранее в Сети появилось видео, на котором участники свадебного кортежа танцуют лезгинку на МКАД.
«Столичные правоохранители привлекли к административной ответственности граждан, совершивших нарушения ПДД и общественного порядка на территории МКАД», – сказал глава пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
Все допустившие нарушения лица доставлены в территориальные ОВД Северного округа столицы.
На нарушителей составили административные протоколы, в том числе за остановку автомобилей на магистрали вне специальных площадок, умышленное создание помех в движении, нарушение ПДД пешеходами и управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.
У участников танцев изъяли государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации автомобиля.
Кроме того, в отношении молодых людей составили протоколы по статье «Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Материалы направили в суд.
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