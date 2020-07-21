РИАМО - 21 июл. В России увеличилось количество мошеннических схем, связанных с лотереями, поэтому гражданам нужно быть внимательными, говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.

«Нам часто рассказывают в СМИ, как кто-то выигрывает миллионы в лотереях, принять участие в которых можно всего лишь сделав пару кликов. Технологическая простота и жажда легких денег, особенно в такие турбулентные времена, как сейчас, снижают критическое мышление и вынуждают россиян каждый день отдавать деньги, в том числе и мошенникам», - сказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Он отметил, что часто там, где больше всего человеческих эмоций, орудуют нечистые на руку люди.

Так, пользователям присылают письма, в которых сообщают о выигрыше какого-либо ценного приза и просят перевести деньги для его получения. С такими письмами нужно быть внимательными, их часто рассылают мошенники.

Если лотерея существует и человек действительно в ней участвовал, то в письме к нему обратятся по имени и укажут номер его лотерейного билета. Также письмо будет содержать адрес и название организатора розыгрыша.

С полным исследованием Роскачества можно ознакомиться по ссылке.