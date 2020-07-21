РИАМО - 21 июл. Правительство России подписало постановление, которое разрешает людям с ВИЧ-инфекцией усыновлять детей, если пациент находился под диспансерным наблюдением более года, сообщает Газета.ru.
«Для лиц с ВИЧ-инфекций — нахождение на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста менее одного года, определяемая вирусная нагрузка, уровень CD4+ лимфоцитов менее 350 клеток/мл» — отмечается в постановлении.
Весной прошлого года в России был подписан закон, который разрешает лицам с ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии