РИАМО - 21 июл. Правительство России подписало постановление, которое разрешает людям с ВИЧ-инфекцией усыновлять детей, если пациент находился под диспансерным наблюдением более года, сообщает Газета.ru.

«Для лиц с ВИЧ-инфекций — нахождение на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста менее одного года, определяемая вирусная нагрузка, уровень CD4+ лимфоцитов менее 350 клеток/мл» — отмечается в постановлении.

Весной прошлого года в России был подписан закон, который разрешает лицам с ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.