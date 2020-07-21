РИАМО - 21 июл. Более 6 миллиардов рублей инвестируют в свои проекты новые резиденты Московской области, планируется создать в регионе свыше 670 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

С начала года областной Мининвест совместно с АО «Корпорация развития Московской области» привлекли в регион 12 резидентов: 11 компаний являются российскими, одна (ООО «Буль Медикал») — шведской.

«Несмотря на пандемию, мы продолжали помогать инвесторам в реализации их проектов. С начала 2020 года нам удалось привлечь в Московский регион резидентов с разными видами деятельности. Среди них — производство химической и фармацевтической продукции, изготовление текстильной продукции для детей и другие», — сказал заместитель генерального директора «Корпорации развития Московской области» Александр Федоров.

Компании планируют организовать свыше 670 рабочих мест для жителей региона.

Подробную информацию предприниматели могут получить на горячей линии 0150 и на инвестиционном портале invest.mosreg.ru.