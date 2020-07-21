РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. В подмосковных Люберцах 30 и 31 июля проведут проверку системы оповещения населения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы центрального оповещения и системы экстренного оповещения населения пройдет в городском округе 30 и 31 июля. Систему проверят с 11:00 до 13:00», - сказал директор ЕДДС-112 Люберец Виталий Богданов.

Он добавил, что в этот временной период по сетям телевидения и радиовещания городского округа передадут краткие речевые сообщения о начале и окончании комплексной технической проверки, а также произведут включение электросирен в режимах непрерывного и прерывистого звучаний.

Проверка пройдет на основании утвержденного план-графика на 2020 год.