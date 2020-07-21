РИАМО - 21 июл. В конце текущей недели в Москве и Подмосковье ожидаются дожди, максимальная температура воздуха составит 24 градуса тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В субботу, 25 июля прогнозируется местами небольшой дождь, ночью будет от 8 до 13 градусов тепла, днем — от плюс 19 до плюс 24 градусов», — отмечается в материале.

В воскресенье, 26 июля также ожидается дождь. Воздух днем прогреется до 19-24 градусов, а ночью — до 11-16 градусов.

Со среды по пятницу также ожидаются дожди и порывы ветра до 11-17 метров в секунду.

В Подмосковье и Москве на вторник объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. При грозе порывы северо-западного и западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.